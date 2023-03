O ministro da Administração Interna disse esta quarta-feira, em Vila Real de Santo António, que as organizações criminosas que operam na foz do Guadiana e na costa sul de Portugal estão a ficar “acossadas com a eficácia” da ação das autoridades policiais.



José Luís Carneiro, que participava numa ação de patrulhamento da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, frisou que o número de apreensões, quer de lanchas, quer de droga, é “o resultado do aperfeiçoamento do sistema de vigilância, monitorização e combate; ou seja, tem muito a ver também com a melhoria da operacionalidade”.