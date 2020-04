Traficantes alugam viaturas para negócio da droga

Dois traficantes, apontados pelo tribunal de Almada como sendo dos principais abastecedores da Margem Sul e Lisboa, foram condenados a penas de sete e cinco anos e meio de cadeia. A namorada do cabecilha, que levou a pena mais pesada, escapou à prisão com uma pena suspensa de quatro anos e seis meses. O trio foi apanhado pela PSP em maio do ano passado, ao regressar de Espanha em carros alugados para iludir as autoridades, com 2200 bolotas e 28 placas de haxixe, 70 gramas de cocaína e 3858 pastilhas de MDMA.

O casal foi detetado pela primeira vez em janeiro de 2019, numa operação policial em Alfragide, na Amadora. Tinham no carro uma pequena porção de canábis e 4500 euros em dinheiro. A PSP abriu uma investigação e passou a vigiar o casal, que a 23 de maio rumou até ao Algarve, onde se encontraram com um terceiro suspeito, um ‘velho conhecido’ das autoridades que estava em liberdade condicional há dois meses.





Um dos arguidos foi condenado também por falsificação da carta de condução.