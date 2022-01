Um grupo de 11 arguidos começou a ser julgado terça-feira, pelo Tribunal de Espinho, por tráfico de droga.Segundo a acusação, os dez homens e uma mulher, dos 26 aos 57 anos, operavam no Porto e em Aveiro.Dois dos arguidos, que estão em prisão preventiva, confessaram que compraram e venderam produto estupefaciente. No entanto, negaram que as quantidades fossem as indicadas na acusação.