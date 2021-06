A PSP de Vila Franca de Xira anunciou esta terça-feira a detenção de três homens e uma mulher, entre os 29 e os 39 anos, investigados por tráfico de droga e que se preparavam para fugir do País no Aeroporto de Lisboa.O grupo transportava 1562 doses de droga e 70 gramas de produto de corte. Os três homens ficaram em preventiva e a mulher com apresentações.