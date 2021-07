Três homens, com idades entre os 39 e os 68 anos, foram detidos por militares da GNR de Mirandela, suspeitos de tráfico de droga nas zonas de Trás-os-Montes, da Beira Alta e do Douro Sul.Segundo o capitão Hugo Torrado, do destacamento da GNR de Mirandela, “a investigação começou no final do ano de 2019”.