Traficantes de droga fingem ataque de orcas. Principal ‘velejador’ fez várias viagens a Lisboa

Ataques de orcas que avariaram os veleiros, problemas mecânicos, acidentes inventados. Um grupo de traficantes usou de tudo para falsos alertas e assim conseguir que o salvamento marítimo espanhol os fosse buscar a alto-mar e rebocasse até ao porto, levando cargas de haxixe escondidas a bordo.Foram agora travados pela Guardia Civil, com o apoio da PJ portuguesa, que apreenderam 172 kg de haxixe, 63 mil euros num cofre e detiveram duas pessoas, no porto de Cádiz.O principal ‘velejador’ fez várias viagens a Lisboa, onde se encontrou com um português - que tem vários antecedentes por tráfico de droga e posse de armas. Era luso o dono da droga e o financiador do esquema.