Traficantes despistam-se em fuga à GNR

Dois jovens de 20 e 21 anos foram detidos em Leiria por posse de haxixe e canábis após uma perseguição de vários quilómetros, que só terminou após o carro em que seguiam os suspeitos se despistar, anunciou este sábado a GNR.Durante a fuga, o condutor arremessou do veículo um saco que continha 1600 doses de haxixe. Os suspeitos foram apanhados durante uma ação rotineira de patrulhamento da GNR de Leiria.Os militares detetaram a viatura suspeita a circular e deram ordem de paragem aos jovens. O condutor não só não parou como acelerou a marcha e fugiu.A patrulha encetou uma perseguição ao automóvel em que se encontravam quatro pessoas. No seguimento das diligências, elementos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR fizeram buscas à casa de um outro ocupante do carro sinistrado, em Porto de Mós, onde foram apreendidas 10 plantas de canábis.Os dois jovens foram constituídos arguidos e libertados com termo de identidade e residência.Os factos foram comunicados pelos militares da GNR aos Tribunais de Leiria e de Porto de Mós.