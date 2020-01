Traficantes detidos com cocaína e pistolas em Albufeira

A GNR deteve dois homens, um francês de 22 anos e um português de 43, por suspeita de tráfico de estupefacientes e posse de armas proibidas, na zona de Albufeira.Segundo oapurou, as detenções ocorreram na segunda-feira à tarde, após uma fiscalização rodoviária na EN395 em que foi encontrado produto estupefaciente na viatura onde seguiam . No carro estava também uma pistola de calibre 6.35, ilegal. Os dois homens foram detidos.Seguiram-se buscas exaustivas na habitação e na viatura dos dois suspeitos, tendo os militares apreendido cocaína suficiente para 155 doses e ainda outra pistola 6.35 e nove munições para as duas armas de fogo. No âmbito das diligências da GNR, verificou-se que os dois detidos tinham ainda na sua posse diverso material de proveniência suspeita mas que poderá estar ligado não só ao tráfico de estupefacientes mas também a furtos no interior de veículos e habitações, nomeadamente gazuas e imanes.Foi ainda apreendido dinheiro, telemóveis, jogos de PlayStation, material informático, máquinas fotográficas, rádios e outro equipamento eletrónico.Os dois indivíduos foram ouvidos por um juiz e ficaram obrigados a apresentações bissemanais às autoridades. O mais velho está proibido de adquirir armas de fogo.Os dois homens foram detidos numa fiscalização rodoviária da GNR de Albufeira realizada na EN395, na zona dos Caliços, Albufeira, após a viatura ter despertado suspeitas.A cocaína foi apreendida no interior da viatura, dentro de um recipiente que levantou suspeitas aos militares. O veículo também foi apreendido.O tráfico de estupefacientes ocorreria sobretudo nas zonas de Albufeira e zonas limítrofes. A dupla está indiciada por tráfico e posse de armas proibidas.