A detenção em Portugal, pela Polícia Judiciária (PJ), do tenente da Polícia Militar brasileira Aderaldo Freitas Neto, em meados de junho de 2022, iniciou uma investigação que levou agora ao desmantelamento de uma rede internacional de tráfico que introduzia drogas desde o Brasil na Península Ibérica. Foram detidas 24 pessoas (duas em Portugal, 17 em Espanha e cinco no Brasil) e apreendidos mais de 860 quilos de droga, dinheiro, viaturas e armas.









A rede agora desmantelada é violenta. Estava a ser investigada no Brasil por três homicídios: de um procurador; um advogado; e de um civil chamado Vítor Holanda, morto por ligações ao roubo de 400 quilos de cocaína à rede do major Sérgio Carvalho, o ‘Escobar brasileiro’, detido na Bélgica.

Tal como o CM noticiou a 4 de julho de 2022, Aderaldo Neto, considerado um dos líderes da rede, foi detido após a ‘Operação Norte Tropical’ da PJ, que levou à apreensão de 320 quilos de cocaína no Porto de Sines, escondidos num carregamento de açaí. Um civil foi também detido.



Os dois continuam presos em Portugal. A PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico, pediu ajuda para investigar a rede internacional e com o apoio da Polícia Federal brasileira e Guardia Civil espanhola percebeu que a droga vinda do Brasil era levada para Málaga, no país vizinho, e daí transportada para outros pontos de Espanha e Portugal em carros com fundos falsos.