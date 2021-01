A PSP do Aeroporto de Lisboa anunciou esta segunda-feira a apreensão de uma mala com 27 quilos de cocaína, que foi descoberta no porão de um avião vindo do Brasil e que continha um dispositivo GPS, usado pela rede internacional de tráfico para acompanhar o percurso da droga.





O caso ocorreu pelas 23h00 de sexta-feira. A mala levantou suspeitas e foi levada ao raio-X, onde se apurou que escondia 25 embalagens embrulhadas em plástico, suficientes para 135 mil doses. A presença de um recetor de sinal GPS no interior da mala levou a que o material apreendido fosse entregue à Polícia Judiciária.