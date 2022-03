Traficantes que raptaram e violaram menina de 15 anos em Montemor-o-Novo ficam em liberdade

Os dois pequenos traficantes, de 20 e 24 anos, detidos pela PJ de Évora por terem raptado uma menina de 15 anos à porta de uma escola em Montemor-o-Novo, levando-a para um ermo onde a violaram, ficaram esta sexta-feira em liberdade, após terem sido presentes a juiz do tribunal de Évora.

Os dois suspeitos, que atuaram para se vingarem do namorado da vítima, que lhes devia 20 euros de uma compra de haxixe, ficaram com apresentações duas vezes por semana à GNR de Montemor-o-Novo, proibição de contactos com a vítima, proibição de se aproximarem a menos de 200 metros e proibição de frequentar os mesmo locais que a vítima. Serão, para tal, controlados por meios de vigilância eletrónica, conhecidos como pulseiras eletrónicas.