Traficantes tinham base em marina de Lagos

As autoridades espanholas e portuguesas desmantelaram uma rede internacional de tráfico de haxixe que operava em Espanha e que tinha como base logística a marina de Lagos. Foram detidas 60 pessoas e apreendidas 10 toneladas de droga.



A investigação começou em fevereiro do ano passado, depois dos traficantes, instalados em Sevilha, Cádis e Huelva, terem passado as operações para Lagos, de forma a evitarem pressões da Guardia Civil. Foi solicitada a colaboração da Polícia Judiciária, que durante a investigação chegou a detetar a saída de 12 embarcações do porto algarvio, num só mês. A operação Soterrado estava a ser coordenada pela Europol com o auxílio da Guardia Civil e Polícia Judiciária. As diligências efetuadas permitiram ainda apreender um total de 13 embarcações e 40 veículos.



