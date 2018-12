Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco homens traficavam à porta da biblioteca em Odivelas

Suspeitos, entre os 19 e os 24 anos, montaram um esquema de tráfico.

Por J.C.R. | 08:53

Uma investigação da PSP levou à detenção de cinco homens, entre os 19 e os 24 anos, por terem montado um esquema de tráfico de droga no centro de Odivelas.



De acordo com a PSP, "durante o dia traficavam junto da população escolar, nas imediações dos estabelecimentos de ensino e da biblioteca local e, à noite, utilizavam uma casa devoluta para venda direta".



Foram apanhados com 2100 doses de haxixe e 2600 euros, mas libertados com apresentações periódicas.