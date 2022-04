As polícias portuguesas apreenderam o ano passado 2,2 milhões de euros em numerário a traficantes de droga. Trata-se do segundo maior montante dos últimos cinco anos, apenas ultrapassado pelos 12,5 milhões apreendidos em 2020 - valor altamente inflacionado pelos 12 milhões em notas apanhados ao major Sérgio Carvalho, o maior traficante de cocaína no ativo, considerado o ‘Escobar brasileiro’, numa carrinha estacionada numa garagem de Lisboa.









