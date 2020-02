Tragédia na estrada após negócio de carro em Oliveira de Azeméis

A viagem de dois casais para consumar a venda de um carro, num negócio através da internet, terminou em tragédia. Um violento acidente entre o carro em que seguiam e um camião, no IC2, esta quarta-feira, em Oliveira de Azeméis, tirou a vida a um homem de 36 anos e comprador do automóvel.Os outros passageiros, duas mulheres, de 29 e 36 anos, e outro homem, de 35 anos, todos ligados à vítima mortal, sofreram ferimentos considerados graves. Já o condutor, com 30 anos e vendedor do veículo, sofreu ferimentos ligeiros.A tragédia aconteceu depois da transação concretizada. Ao que oapurou, o novo proprietário, de Águeda, após ter feito o registo da viatura na conservatória do registo automóvel local, a meio da manhã, iria deixar o vendedor a casa, permitindo que fosse este a conduzir. Em Travanca, sofreram o acidente fatal.O alerta foi dado às 11h45, por um popular, para os Bombeiros de Oliveira de Azeméis. "À nossa chegada, estavam quatro vítimas encarceradas. Três foram avaliadas como vítimas graves e temos a lamentar uma vítima mortal", disse aoAntónio Justino, comandante daquela corporação. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Aveiro esteve no local para realização de perícias.As vítimas graves foram levadas para o Hospital de Vila Nova de Gaia, o ferido ligeiro para a unidade da Feira. O corpo da vítima mortal foi levado para o gabinete médico-legal.