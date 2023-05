Diogo Gaspar, o principal responsável pela criação do Museu da Presidência, foi distinguido por Jorge Sampaio com o grau de comendador da Ordem do Infante D. Henrique e recebeu de Cavaco Silva o grau de cavaleiro da Ordem de Sant’iago da Espada. Mas nos quase 15 anos em que ocupou a direção do museu montou um esquema para benefício próprio e de amigos próximos.









