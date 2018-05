Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traído por um beijo após fuga de quatro anos

Valentim Maia foi condenado a dois anos e meio de prisão por ofensas à integridade física.

Por Francisco Manuel | 01:30

Aproveitou uma saída precária da cadeia do Vale do Sousa, em 2014, para fugir. Durante quatro anos, Valentim Maia conseguiu enganar as autoridades, mas acabou por ser descoberto ao dar um beijo à mulher, quando esta saía da casa onde o foragido estava escondido.



O cadastrado, de 44 anos e condenado a dois anos e meio de cadeia por ofensas à integridade física qualificadas, foi novamente capturado pela Polícia Judiciária e irá cumprir o que lhe resta da pena no Estabelecimento Prisional de Aveiro.



A PJ de Aveiro já andava há algum tempo no rasto de Valentim, mas as pistas iam-se esfumando. Na semana passada, a mulher do cadastrado deslocou-se à habitação de um amigo de ambos, em Mamodeiro, Aveiro. Esteve várias horas no interior e depois saiu. Valentim desleixou-se momentaneamente. Acompanhou a companheira à porta e, à saída, deu-lhe um beijo, ali ficando, vendo a mulher ir-se embora. Nessa altura, inspetores da PJ, que se encontravam perto daquele local, reconheceram-no.



Ao ser abordado pela Polícia Judiciária, o amigo do foragido deixou os inspetores entrarem na moradia, entregando o homem a quem deu guarida nestes quatro anos. Valentim estava efetivamente no interior da casa e não resistiu à detenção.



O homem é um velho conhecido das autoridades policiais de Aveiro. Antes desta condenação pelas ofensas à integridade física, já tinha cumprido penas de prisão pelos crimes de roubo e furto.