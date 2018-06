Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trail das Fardas oferece casa a bombeiro doente

Polícia Municipal de Gondomar realiza sonhos de mulheres e homens de farda.

Por Ana Silva Monteiro | 09:00

Desde 2016 que o aniversário da Polícia Municipal de Gondomar é celebrado de maneira diferente. Para trás deixam as condecorações. Optaram pela criação de uma verdadeira corrente solidária onde o objetivo é ajudar homens e mulheres de farda, que estejam a passar por grandes dificuldades na vida. Este sábado, dia em que é celebrado o 17º aniversário, o grupo vai oferecer uma casa adaptada a Hugo Magalhães, antigo bombeiro, de 39 anos, que sofre de esclerose múltipla.



"Queremos ajudar camaradas e amigos. No primeiro ano conseguimos ajudar militares da GNR que estavam a passar por sérias dificuldades económicas, no ano passado foi o filho de um PSP que tem uma doença rara e que já conseguiu, entretanto, ser submetido à primeira cirurgia no México. Este ano é o Hugo. Ele precisa de uma casa térrea e adaptada à doença. Já conseguimos o dinheiro, o projeto, a licença e os materiais necessários", diz Artur Teixeira, comandante da polícia municipal.



Hugo conheceu há cerca de oito anos a doença que já o colocou numa cadeira de rodas e lhe tirou praticamente toda a visão. "Esta será uma casa modular, que estará pronta em poucos meses, num terreno que ele já tinha, em Lousada. A promessa vai ser cumprida, e ele e a família já vão poder passar o Natal na nova casa. Muitas pessoas, empresas e organizações ajudaram para que isso fosse possível", afirmou o comandante ao CM.



O evento solidário decorre hoje, a partir das 10h00, junto ao Pavilhão Gimnodesportivo de Covelo, em Gondomar. Depois do trail realizado pelo ‘Grupo das Fardas’, a surpresa vai ser revelada a Hugo Magalhães e à sua família.n *com m.j.b.