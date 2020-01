Trail solidário vai ajudar militar da GNR ferido em acidente

O trail solidário que vai ser realizado na aldeia de Cachopo, em Tavira, vai servir para ajudar um militar da GNR que sofreu graves lesões após um acidente de viação.A quinta edição da prova é organizada pelo Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, em parceria com a Junta de Freguesia de Cachopo.Vai ser realizada no dia 15 de março e as inscrições já estão abertas.