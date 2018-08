Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tramado por infeção depois de esfaquear a namorada

Horácio Fernandes esfaqueou mulher em bar de Famalicão. Andou mais de um mês fugido e foi preso no médico.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Mais de um mês depois de ter agredido brutalmente a proprietária de um bar em Pedome, Famalicão, com quem mantinha uma relação amorosa, Horácio Fernandes foi esta quarta-feira detido quando estava no Centro de Saúde de Ronfe, Guimarães, onde é seguido devido a uma infeção grave num pé.



O operário da construção civil, de 43 anos, foi surpreendido pelos inspetores da PJ do Porto, acompanhados por um juiz que assistiu à busca à residência do arguido, suspeito de tentativa de homicídio.



Esta quinta-feira, o agressor, que provocou vários golpes à vítima com um objeto cortante, será ouvido em primeiro interrogatório por um juiz do Tribunal de Guimarães, que lhe vai aplicar as medidas de coação enquanto aguarda pelo julgamento. Não deverá escapar a uma acusação por tentativa de homicídio.



O crime remonta ao final da tarde de 3 de julho, quando Horácio e a dona do bar Sempre Kontigo, em Pedome, Famalicão, se envolveram numa discussão, e a mulher, de 38 anos e mãe de uma criança menor, ficou gravemente ferida com vários golpes na face, no peito e nos braços.



Teve mesmo de ser submetida a duas intervenções cirúrgicas no Hospital de Braga, onde ficou internada. A vítima foi atingida com um objeto cortante e tinha várias marcas de se ter tentado defender. Foi abandonada no interior do bar pelo arguido, que fugiu do local mas avisou o patrão por telefone, acreditando que tinha assassinado a vítima.



Dois dias depois, Horácio Fernandes tentou entregar-se à Polícia e no tribunal com o advogado, mas não foi chamado. Foi apanhado de surpresa esta quarta-feira pela PJ.



PORMENORES

Internamento

Alguns dias depois do crime, o arguido foi internado de urgência devido a uma infeção grave num pé que quase obrigou a que fosse amputado. Esta quarta-feira estava no centro de saúde a ter uma consulta.



Queria ser ouvido

O arguido tentou entregar-se e o advogado efetuou vários requerimentos ao processo para que fosse ouvido, mesmo estando internado no hospital. Nunca foi contactado pelo tribunal.



Vítima recupera

A dona do bar Sempre Kontigo já teve alta hospitalar e o bar onde o ataque violento aconteceu já reabriu portas, há cerca de duas semanas. Ainda assim, a mulher mantém-se incontactável.