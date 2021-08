Transeuntes imobilizam jovem que danificou carros com barra metálica. Veja as imagens

Um jovem empunhando uma barra metálica danificou, este domingo, várias viaturas estacionadas no largo Trindade Coelho, junto à Misericórdia de Lisboa. Um funcionário de um dos estabelecimentos com porta aberta naquela praça confirmou aoos factos.O rapaz, que aparentemente agiu sozinho, insultou e fez gestos obscenos para as poucas pessoas que se encontravam naquela praça contígua ao Bairro Alto. Foram justamente os transeuntes que assistiram à ação do jovem que o imobilizaram junto a uma esplanada desativada.A cena foi toda gravada em vídeo e partilhada nas redes sociais.