Transferências provam compra de quatro bebés a mãe que vendia os filhos no Porto

Daniella Neto e o amante, Jaime Moreira, estão já na cadeia por venderem quatro bebés a três casais de emigrantes residentes na França e na Suíça. A mulher encontra-se a cumprir nove anos de prisão e Jaime foi sentenciado a cinco anos e oito meses. Agora será a vez de cinco compradores enfrentarem a Justiça. Estão em causa crimes de tráfico de pessoas e também falsificação de documentos. O processo, que será julgado no Tribunal de São João Novo, no Porto, conta com várias provas, nomeadamente informação bancária que dá conta de que a mulher recebeu transferências de pelo menos 105 mil euros.Três crianças foram entregues a dois casais homossexuais e uma outra a um casal que esperava há mais de uma década para adotar. De fora da acusação fica o companheiro de um dos compradores, uma vez que a investigação não conseguiu comprovar que este sabia dos contornos de todo o esquema. As crianças foram entregues logo após o nascimento, entre 2011 e 2017.