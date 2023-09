Transgénero violenta ataca pais que a queriam expulsar em Samora Correia

Tânia Ferrinho, a mulher transgénero que atacou os pais à facada há quase um ano, vai começar a ser julgada no Tribunal de Santarém, na quarta-feira, por dois crimes: um de homicídio qualificado, pela morte do pai; e outro de homicídio qualificado na forma tentada, pela violenta agressão à mãe.



Segundo a acusação do Ministério Público, a que o CM teve acesso, o ataque tresloucado foi desencadeado após ter sido constituída arguida num novo processo de violência doméstica contra os pais, que a queriam expulsar de casa.









