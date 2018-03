Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com camião congestiona o trânsito na A1 em Alcanena e faz um ferido

Condutor ficou encarcerado na viatura.

10:55

Um acidente com um camião na A1 no sentido Norte-Sul ao quilómetro 103 em Alcanena, no distrito de Santarém, provocou um ferido esta quinta-feira de manhã.



O condutor da viatura, que transportava terra, ficou encarerado, tendo sido necessária a ação dos meios de socorro. O homem foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros.



No local, já se encontram os meios necessários para retirar o camião da via, o que segundo as autoridades presentes deverá demorar cerca de duas a três horas.



O trânsito está condicionado.