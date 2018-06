Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com carro e camião condiciona Segunda Circular perto do Estádio da Luz

Sinistro obrigou a cortar duas faixas de rodagem no sentido Lisboa-Sintra.

08:01

Um acidente que envolveu um camião e um carro na Segunda Circular está a provocar grandes congestionamentos de trânsito na Segunda Circular, em Lisboa.



O choque aconteceu pelas 6h50, junto à Escola Superior de Comunicação Social, pouco depois do Estádio da Luz, no sentido Lisboa-Sintra. As faixas do centro e da esquerda chegaram a ser cortadas, com os veículos a circular apenas pela faixa da direita.



Segundo fonte da PSP, a situação foi regularizada por volta das 7h30 mas, meia hora depois, as filas de trânsito ainda chegavam à zona do nó do eixo Norte-Sul.