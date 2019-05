Trânsito condicionado após acidente com vários carros na A1 junto à Póvoa de Santa Iria

A circulação na Autoestrada 1 (A1) esteve esta manhã de segunda-feira cortada no sentido Norte/Sul, perto da saída para a Póvoa de Santa Iria, devido a um acidente com várias viaturas, segundo avançou a Brisa.Cerca das 09h45, a circulação já tinha sido retomada, mas o trânsito continuava bastante condicionado, com uma fila de cerca de cinco quilómetros.Em comunicado, a Brisa adiantou que no momento do acidente, as três vias (esquerda, direita e central) estiveram cortadas, tendo a circulação sido feita apenas na via de desaceleração."Como alternativas, para quem circula na A1 com destino a Lisboa, sugere-se a saída 2 da A1 (A9/ CREL) em Alverca, ou a saída 4 da A1 (A10), no Carregado", indicou a Brisa.