Acidente condiciona circulação à saída do IC19 para a Segunda Circular

Uma colisão violenta entre dois carros à saída do IC19 para a Segunda Circular, sentido Sintra-Lisboa, fez três feridos, este domingo.Uma pessoa ficou encarcerada e ficou com ferimentos leves, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria.O casal que seguia no outro veículo também sofreu ferimentos leves e foi assistido no local.O trânsito encontra-se condicionado.No local estão os bombeiros e a PSP.