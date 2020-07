Acidente condiciona circulação de trânsito na A5 em Oeiras no sentido Lisboa - Cascais

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras levou a que parte do trânsito na Autoestrada 5, em Oeiras, no sentido Lisboa - Cascais. esteja condicionado.Segundo o que oconseguiu apurar juto de fonte oficial da GNR de Carcavelos, o acidente ocorreu ao km 11.5.Só é possível circular pela via da esquerda.