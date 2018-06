Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente condiciona circulação no IC-19 junto ao nó da Damaia

Choque entre três viaturas provoca ferimentos ligeiros em dois condutores.

20:11

Um acidente com duas viaturas condicionou o trânsto entre as 18h45 e as 20h05 desta quarta-feira no IC-19, no sentido Lisboa-Sintra, junto ao nó da Damaia, devido a uma colisão entre duas viaturas que causou ferimentos ligeiros nos condutores, informou a PSP.



Uma terceira viatura acabou por embater nos veículos sinistrados e parar na faixa de rodagem contrária, no sentido Sintra-Lisboa.



Devido aos destroços das duas viaturas ligeiras inicialmente envolvidas no acidente, a circulação automóvel faz-se apenas pela faixa mais à direita no sentido Lisboa-Sintra, perto do nó da Damaia.



No sentido Sintra-Lisboa, o trânsito circula sem condicionamentos, uma vez que a terceira viatura encontra-se na berma da estrada.



O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP não adiantou para quando o restabelecimento do trânsito na normalidade no IC-19.