Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente corta A2 na zona de Almodôvar, no sentido norte-sul

Colisão entre dois motociclos fez dois feridos graves.

12:53

A autoestrada do sul está cortada na zona de Almodôvar, no sentido norte-sul devido à colisão entre dois motociclos.



Há a registar dois feridos graves. Um helicóptero do INEM encontra-se no local.



A Proteção Civil recebeu o alerta às 11h57 e no local estão ainda 26 bombeiros apoiados por 6 viaturas.