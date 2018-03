Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atualização | Traficante de droga foge em contramão e causa acidente mortal na CRIL em Lisboa

Colisão entre quatro veículos na CRIL fez um morto, um ferido grave e um ferido ligeiro.

15:24

Um condutor que fugiu à polícia e entrou em contra-mão no IC 17, provocou um acidente com quatro veículos que matou uma pessoa e obrigou ao corte do trânsito, esta terça-feira, na CRIL, no sentido Algés-Lisboa, em Alfragide. Segundo apurou o CM junto de fonte policial, o homem que causou o acidente transportava um fardo de haxixe no seu carro, motivo que o levou a fugir às autoridades.



O sinistro causou a morte a um homem com cerca de 50 anos, segundo informação da Proteção Civil de Lisboa. A colisão fez ainda um ferido grave e um ligeiro. A vítima mortal conduzia um veículo que terá sido atingida pelo veículo em fuga.



O acidente aconteceu depois de um carro ter fugido à polícia após ser abordado em Monsanto. O fugitivo entrou em contramão no IC 17 e provocou o sinistro.



O acidente aconteceu quando o veículo que seguia no sentido Lisboa-Algés se despistou. O carro galgou o separador central e foi embater em viaturas que seguiam no sentido contrário, segundo confirmou ao CM fonte da PSP.



O alerta foi dado às 14h40 desta terça-feira e estão no local 28 operacionais, apoiados por 11 viaturas.





Em atualização