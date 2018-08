Acidente fere criança e corta Marginal em Oeiras

Dois acidentes quase em simultâneo na zona de Caxias, em Oeiras, provocaram o corte da Estrada Marginal no sentido Lisboa-Cascais.



Há ainda a registar uma criança ferida ligeira, que foi transportada a uma unidade hospitalar pelos bombeiros.



O alerta foi dado pelas 18h45.



Continuar a ler



Para o local foi a autoridade bem como mais de uma dezena de bombeiros da corporação do Dafundo.



Um primeiro acidente envolveu duas viaturas ligeiras, onde se registaram os ferimentos na criança. Praticamente no mesmo local teve lugar uma segunda colisão. Uma pessoa foi assistida mas recusou tratamento hospitalar.Para o local foi a autoridade bem como mais de uma dezena de bombeiros da corporação do Dafundo. O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito O que achou desta notícia? Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub