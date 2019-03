Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na A1 junto a Alverca provoca longas filas no sentido Lisboa-Porto

Trânsito está condicionado.

19:53

Um acidente na A1 junto a Alverca está a provocar longas filas no sentido Sul-Norte, Lisboa-Porto.



A circulação conta já com alguns quilómetros de espera.



No local encontram-se os bombeiros de Sacavém.



Em atualização