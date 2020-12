Um acidente na Autoestrada 5, junto à estação de serviço de Oeiras, está a provocar longas filas de trânsito no sentido Lisboa - Cascais.



De acordo com informação avançada pela GNR ao Correio da Manhã, do acidente haverá pelo menos um ferido a registar, não se sabendo, para já, qual a gravidade dos ferimentos.

