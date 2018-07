Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na Ponte 25 de Abril condiciona trânsito para a Margem Sul

Choque de dois carros foi resolvido, mas as filas estendem-se por quilómetros.

16:11

A colisão entre dois automóveis à entrada da Ponte 25 de Abril, em Lisboa está a provocar grandes congestionamentos no tráfego de Norte para Sul.



O choque aconteceu por volta das 14h45 e resultou num ferido ligeiro, um homem de 21 anos. Mas os trabalho de remoção das viaturas e limpeza da via levaram a que se formassem grandes filas de trânsito no acesso à ponte, no sentido Norte-Sul. Por volta das 16h00 o trânsito ainda estava muito congestionado.



No sentido contrário, também se verificaram congestionamentos, devido a paragens motivadas pela curiosidade dos condutores.