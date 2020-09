Acidente na Ponte Vasco da Gama condiciona circulação no sentido Lisboa-Alcochete

Uma colisão, com dois feridos ligeiros, no final do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama, sentido Norte-Sul, está a complicar a saída de Lisboa, ao final da tarde desta sexta-feira.

O trânsito chega à zona de Camarate e, na Segunda Circular, ao aeroporto de Lisboa.

Os feridos foram socorridos pelos bombeiros de Sacavém, que às 19h40 disseram ao CM já ter saído do local, pelo que o trânsito deverá começar a fluir.

Durante a tarde, um outro acidente no tabuleiro da Ponte 25 de Abril complicou o trânsito também no sentido Norte-Sul.