Acidente na saída da Avenida da Ponte 25 de Abril para a A5 entope entrada em Lisboa

Despiste de veículo está a provocar grandes filas da Margem Sul para a capital. No Eixo Norte-Sul, há problemas em Sete Rios.

08:44

O despiste de um veículo que se despistou por volta das 7h40 desta sexta-feira na saída da Avenida da Ponte para a A5 está a causar grandes perturbações no trânsito que entra na cidade a partir da Ponte 25 de Abril.



Segundo os Sapadores, do acidente não resultaram ferimentos. No entanto, a permanência da viatura no local está a fazer acumular o trânsito no sentido Almada - Lisboa.



Em Sete-Rios, a via está muito condicionada no nó da Radial de Benfica para o Eixo Norte-Sul, devido à chuva intensa que caiu durante a noite, e que deixou um grande lençol de água no pavimento. A circulação está condicionada na direção de Sete Rios.