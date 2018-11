Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na Segunda Circular em Benfica condiciona trânsito nos dois sentidos

Colisão entre três viaturas está a provocar grandes engarrafamentos na manhã desta sexta-feira.

07:51

Um acidente que envolveu três viaturas na Segunda Circular, em Lisboa, está a provocar grandes congestionamentos na via.



O sinistro aconteceu no sentido Aeroporto - Amadora, junto à Escola Superior de Comunicação Social. O choque não teve consequências de maior para os condutores, mas está a provocar grandes filas nos dois sentidos da via.



Pelas 7h30, a fila no sentido Aeroporto - Amadora já começava no nó do Eixo Norte-Sul. No sentido contrário, o congestionamento deve-se à curiosidade dos condutores, que abrandam para ver o que se passou.