Acidente condiciona trânsito na Segunda Circular em Lisboa

Colisão provocou um ferido grave.

17:31

Um acidente entre um veículo ligeiro e uma mota na Segunda Circular no sentido Sintra-Lisboa provocou um ferido grave esta sexta-feira.



A vítima, uma mulher, foi transportada para o Hospital de Santa Maria.



A colisão está ainda a provocar o condicionamento do trânsito, que prossegue de forma mais lenta.



O alerta foi dado pelas 16h30.



No local estão seis elementos dos bombeiros apoiados por uma viatura e uma ambulância do INEM.