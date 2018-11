Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na Segunda Circular junto ao Campo Grande condiciona circulação no sentido Benfica-Aeroporto

Acidente envolveu quatro viaturas.

16:00

Uma colisão entre quatro viaturas ligeiras está a condicionar o trânsito na Segunda Circular, junto ao Estádio de Alvalade, no Campo Grande, no sentido Benfica-Aeroporto, em Lisboa.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando da PSP, a colisão dos veículos em cadeia aconteceu por volta das 14h38.



Do acidente resultou um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.



No local estiveram os Bombeiros de Lisboa, assim como a PSP.