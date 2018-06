Ocorrência aconteceu esta manhã no Eixo Norte-Sul em direção à Ponte 25 de Abril.

08:50

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa e a estão neste momento no local. via da esquerda é a única que, neste momento [8h58] se mantém em circulação.



De acordo com as autoridades, tudo indica que o acidente tenha sido causado por uma manobra de um condutor.





Um acidente com três viaturas fez um ferido ligeiro. A ocorrência aconteceu na manhã desta sexta-feira no Eixo Norte-Sul em direção à ponte 25 de Abril, junto à Avenida de Ceuta e está a dificultar o trânsito.