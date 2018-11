Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente no Túnel do Marão em Ansiães faz três feridos e condiciona circulação

Colisão entre dois veículos ligeiros.

18:12

Uma colisão entre dois veículos ligeiros fez esta quinta-feira três feridos ligeiros e está a condicionar o trânsito no Túnel do Marão, em Ansiães, ao quilómetro 75, no sentido Amarante-Vila Real.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 17 horas.



No local estão os Bombeiros de Amarante, Cruz Branca e Vila Real.