Acidentes e avarias deixam trânsito para Lisboa na Ponte 25 de Abril num caos

Chuva e vento na origem de toques e incidentes que estão a provocar grandes filas de Sul para Norte.

10:46

Segundo fonte da PSP, nenhuma das situações é grave e estavam todas em vias de resolução por volta das 10h30, mas as paragens provocaram filas que começam na zona da ponte do Fogueteiro.



A chuva torrencial que se abateu sobre a zona da ponte por volta das 10h00 agravou o caos já instalado na ponte.



O calvário dos condutores continua após a ponte. Dois acidentes no Eixo Norte-Sul na zona do Aqueduto das Águas Livres em direção a norte estão, também, a causar engarrafamentos.

Pelo menos dois acidentes e cinco avarias estão a provocar grandes filas no acesso de Sul Para Norte a Lisboa, através da Ponte 25 da Abril.