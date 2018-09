Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidentes em Queluz lançam caos no IC19 entre Sintra e Lisboa

Acidente com quatro carros em direção a Sintra foi seguido de novo choque no sentido contrário.

17:22

Um acidente que envolveu quatro carros no IC19 está a provocar graves perturbações de trânsito entre Lisboa e Sintra, na tarde deste sábado. O choque aconteceu no sentido Sintra-Lisboa, na zona de Queluz, tendo o alerta chegado por volta das 16h00, revela ao CM fonte dos Bombeiros de Queluz.



Do choque não resultaram feridos, mas rapidamente se formaram grandes filas de trânsito. Situação que se agravou quando um número não determinado de viaturas que passavam no local no sentido contrário (Lisboa-Sintra) se envolveram em novo acidente, fazendo alastrar o congestionamento de trânsito aos dois sentidos de circulação.



Por volta das 17h15, havia ainda grandes dificuldades em circular na zona.