Acidentes na VCI causam grandes filas no Porto

Colisões nas Antas e junto ao Mercado Abastecedor condicionam trânsito nos dois sentidos.

09:11

Dois acidentes na VCI estão a causar grandes filas de trânsito no Porto, levando a filas que se estendem por vários quilómetros.



A situação mais complicada aconteceu com o choque de várias viaturas antes da Ponte do Freixo, perto da zona das Antas, no sentido Arrábida - Freixo. O acidente obrigou ao corte de várias faixas de rodagem e as filas começam junto ao nó da A3.



No sentido contrário, uma colisão que envolveu pelo menos duas viaturas na zona do Mercado Abastecedor obrigou ao corte das vias da direita e do centro. Apesar do acidente já estar resolvido, pelas 9h00 ainda havia filas que chegavam à A20, começando na zona de Oliveira do Douro.