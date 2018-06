Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaria na Segunda Circular causa grandes filas de Sintra para Lisboa

Acidente no Eixo Norte-Sul também perturba entrada em Lisboa.

08:25

A avaria de um automóvel na Segunda Circular, junto à Escola Superior de Comunicação Social, está a provocar grandes congestionamentos no trânsito de Sintra para Lisboa. Pelas 8h15, a viatura estava a ser retirada, mas as filas começavam já na zona Queluz.



Noutra das vias de acesso a Lisboa, um acidente na zona do Lumiar está a condicionar a circulação no Eixo Norte-Sul, no sentido Camarate-Alcântara.