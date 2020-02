Camião despista-se e espalha carga na A3 em Santo Tirso

Um camião despistou-se e tombou esta segunda-feira de manhã na A3, em Santo Tirso. O acidente deu-se ao quilómetro 15, cerca das 08h00, e obrigou ao corte da circulação no sentido Braga-Porto.O condutor do veículo pesado não sofreu ferimentos. A carga da viatura, resíduos diversos, ficou espalhada pela via.Para seguirem para a zona do Porto, os automobilistas podem usar a Estrada Nacional 14, como alternativa à A3.A GNR e o INEM foram mobilizados para o local. Aguarda-se a chegada de um reboque que vai proceder à retirada do camião.Em atualização