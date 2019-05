Camião tombado na A28 no Porto condiciona circulação no sentido Norte - Sul

Um homem ficou com ferimentos ligeiros na sequência de um despiste do camião onde seguia ter tombado, ao inicio da tarde desta terça-feira, na Autoestrada 28, junto à ligação da Ponte da Arrábida, no Porto, no sentido Norte - Sul.Segundo o que aconseguiu apurar no local, o acidente está a condicionar circulação em ambos os sentidos, estando reduzido a duas das cinco faixas de rodagem. Uma faixa para quem circula na VCI, no sentido Norte - Sul, outra para quem sai da A28 em direção à Arrábida.O ferido é o condutor do camião, de 40 toneladas, acidentado. O alerta aconteceu cerca das 14h30.O reboque deverá chegar dentro dos próximos minutos, por forma a retirar o veículo que transportava papel.