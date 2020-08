Um ligeiro de passageiros está a arder no IC19, na faixa direita, a seguir às bombas da BP, no sentido Sintra-Lisboa.Como consequência do incêndio, duas faixas encontram-se obstruídas no sentido Sintra-Lisboa provocando longas filas de trânsito.Do incidente não há feridos a registar. Para o local foram mobilizados um veículo de combate a incêndios com cinco homens dos bombeiros do Cacém e uma ambulância com dois homens.A PSP também está no local. Alerta foi dado às 15h07.