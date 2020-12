O trânsito na Ponte 25 de Abril, em Lisboa, encontra-se esta sexta-feira muito condicionado devido a um choque em cadeia, envolvendo seis viaturas, no sentido Almada-Lisboa.O alerta foi dado pelas 14h48. O trânsito encontra-se congestionado, com a via central e da esquerda obstruídas. Circulação faz-se apenas pela faixa direita.Não há vítimas a registar, apurou ojunto do COMETLIS.Em atualização